Brasil consolida protagonismo na Taça Libertadores; veja jogos e gols das quartas de final

O futebol brasileiro atravessa um momento de superioridade técnica na América do Sul. O retrato mais fiel é a Taça Libertadores, em que há possibilidade de todos os semifinalistas serem do Brasil - até o momento são três (Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG) restando o confronto de Barcelona de Guayaquil-EQU x Fluminense.

Dono dos últimos dois títulos, além da final da edição de 2020 ser nacional (Palmeiras x Santos), o protagonismo se consolida e abre margem para o praticado no continente. Sim, falamos do pentacampeão mundial, mas o histórico tem mais títulos do torneio para a Argentina: 25 x 20.

Resultados das quartas da Libertadores 2021:

17.08 - Palmeiras 3x0 São Paulo | Placar agregado: 4x1

18.08 - Flamengo 5x1 Olimpia Mané Garrincha | Placar agregado: 9x2

18.08 - Atlético-MG 3x0 River Plate | Placar agregado: 4x0

19.08 - Barcelona de Guayaquil x Fluminense | Jogo de ida: 2x2

Nas temporadas recentes, o país derrubou recordes, apresentou grandes campanhas e teve vantagem diante de outros gigantes vizinhos. Nesta quarta-feira (18), o Flamengo goleou o Olímpia-PAR mais uma vez e ficou com placar agregado de 9 a 2.

O Atlético-MG foi soberano frente ao River Plate-ARG e aplicou 3 a 0 no Mineirão. Na outra eliminatória, o Choque-Rei terminou com o Palmeiras classificado.

Em tese, o Brasil ostenta todos os elementos para o espetáculo: os melhores estádios sul-americanos, maiores investimentos nos elencos, grandes torcidas e, agora, o retorno de nomes consolidados no exterior, como o atacante Hulk, estrela do Galo.

No plano ideal, resta a organização. Envolvida em escândalos e utilizado como cenário político, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retarda o processo de desenvolvimento. Assim, a vantagem poderia ser ainda maior com apoio e gestão.

Confira os gols das quartas da Libertadores 2021:

Palmeiras 3x0 São Paulo

Flamengo 5x1 Olímpia

Atlético-MG 3x0 River Plate