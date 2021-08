Brasil bate recorde de classificados nas quartas de final da Libertadores; veja jogos e datas

O Brasil conquistou um recorde na história da Taça Libertadores. Com cinco clubes classificados às quartas de final, estabelece o maior número de representantes neste mata-mata em uma edição. E a marca pode ir além: se todos avançarem, a competição terá as semifinais apenas com brasileiros.

O fato inédito foi registrado na noite desta terça-feira (3), quando o Fluminense eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai. A equipe carioca se une a São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético/MG.

No retrospecto do torneio, o máximo de participantes que um país tinha obtido era quatro - número garantido pela Argentina em 2018. No Brasil, o registro ocorreu em 2009, 2010, 2012, 2018 e 2019.

Recorde do Brasil de classificados às quartas da Libertadores:

2021: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG

2019: Grêmio, Palmeiras, Flamengo e Internacional.

2012: Fluminense, Santos, Vasco e Corinthians.

2010: Flamengo, Internacional, Cruzeiro e São Paulo.

2009: Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Grêmio.

O feito serve para externar um momento de soberania nacional na competição. Com maior investimento no nível dos clubes se comparado às demais federações sul-americanas, o Brasil foi campeão das duas últimas edições: Flamengo (2019) e Palmeiras (2020), com esse vencendo o Santos na finalíssima.

O momento pode aproximar o país do total de títulos da Argentina, maior campeã da competição: 25 x 20. Na atual temporada, os argentinos somam apenas o River Plate nas quartas de final.

Confira os jogos das quartas de final da Libertadores 2021

São Paulo x Palmeiras

10.08 - Morumbi, em São Paulo/SP, às 21h30

17.08 - Allianz Parque, em São Paulo/SP, às 21h30

Flamengo x Olimpia [PAR]

11.08 - Manuel Ferreira, no Paraguai, às 19h15

18.08 - Mané Garrincha, em Brasília/DF, às 19h15

Atlético-MG x River Plate [ARG]

11.08 - Monumental de Nuñez, na Argentina, às 21h30

18.08 - Mineirão, em Belo Horizonte/MG, às 21h30

Fluminense x Barcelona de Guayaquil [EQU]