O Paris Saint-Germain divulgou a escalação do time para o jogo contra do Reims, pela quarta rodada do Campeonato Francês, e o craque Messi começará no banco de reservas. O ataque do time entra em campo com Neymar, Di Maria e Mbappé.

Veja a escalação:

Havia a expectativa entre os torcedores de que o meia argentino começasse jogando, mas deverá entrar no decorrer da partida, para reeditar a parceria com Neymar em tempos de Barcelona.