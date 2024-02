Menina que morreu durante um encontro com jogador tinha corte de 5cm na região genital

A estudante de enfermagem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, que morreu, na última terça-feira (30), após um encontro com o jogador de futebol da equipe sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, tinha um corte de 5cm na região genital. A informação foi divulgada pelo pai da vítima depois de uma conversa com o médico que prestou atendimento para a jovem no Hospital Municipal do Tatuapé.

O médico afirmou aos policiais que investigam o caso que não era possível concluir com 100% de certeza o que teria causado a lesão. Com isso, ele solicitou que o corpo da mulher fosse levado ao IML para investigações mais precisas.

Segundo Dimas, o encontro teria acontecido em seu apartamento no bairro Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. No local, os dois tiveram relações sexuais, porém, a jovem passou mal e desmaiou na sequência. Ao perceber que a jovem estava desacordada, o jogador ligou para o SAMU.

Legenda: Livia encontrou Dimas pela primeira vez. Foto: Reprodução / Facebook

Conforme informações da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Livia foi levada ao Pronto Socorro, mas faleceu no hospital, após apresentar sangramento nas partes íntimas e ter sofrido quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo: uma no apartamento do atleta, uma na ambulância, e outras duas já no Hospital Municipal de Tatuapé.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados dois cigarros eletrônicos e uma camisinha usada no quarto do atleta. Além disso, também havia sangue em cima da cama e no piso. Uma perícia no apartamento do jovem será realizada, além de exames necroscópico, toxicológico e sexológico.

O caso foi registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente. Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista diz que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias”.