Jovem morre após ter um encontro com jogador do sub-20 do Corinthians

A estudante de enfermagem Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos, morreu, na última terça-feira (30), após um encontro com o jogador de futebol da equipe sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18 anos.

Segundo o rapaz, o encontro teria acontecido no apartamento do atleta no bairro Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. No local, os dois tiveram relações sexuais, porém, a jovem passou mal e desmaiou na sequência. Ao perceber que a jovem estava desacordada, o jogador ligou para o SAMU.

Conforme informações da Polícia Militar de São Paulo (PM-SP), Livia foi levada ao Pronto Socorro, mas faleceu no hospital, após apresentar sangramento nas partes íntimas e ter sofrido quatro paradas cardiorrespiratórias, sendo: uma no apartamento do atleta, uma na ambulância, e outras duas já no Hospital Municipal de Tatuapé.

O caso foi registrado como morte súbita, sem causa determinante aparente. Em nota, o Sport Club Corinthians Paulista diz que “está ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base, aguarda a investigação dos fatos e está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias”.

RELAÇÃO CONSENTIDA

Durante o depoimento à polícia, Dimas alegou que nunca havia visto Livia pessoalmente até a data da relação e que aquele era o primeiro encontro dos dois, mas que já conversavam há meses pelas redes sociais. No depoimento, Dimas também revelou que os dois utilizaram preservativos e que não haviam consumido bebidas alcoólicas e entorpecentes.

A delegada que registrou o caso, Dalva Cristina de Oliveira, da 30ª DP (Tatuapé), esteve na casa do jovem e registrou que o imóvel tinha “pequena quantidade de sangue em cima do colchão do casal e no chão, uma camisinha usada e em cima de um pequeno móvel dois cigarros eletrônicos”.

Segundo a PM, os cigarros eletrônicos continham uma espécie de óleo dentro, o que foram apreendidos. O local está sendo reservado para passar por uma perícia.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

De acordo com a PM, a jovem era filha de Rubens Chagas Matos, um dos seguranças do atual presidente do Corinthians, Augusto Melo, e policial reformado. Na delegacia, o pai da moça, responsável por acionar a PM, revelou que a filha disse que encontraria uma amiga para assistir a um jogo do Corinthians contra o São Paulo, que aconteceu na última terça-feira (30).

O pai também confirmou que ela não utilizava substâncias ilícitas. Entretanto, nos registros do B.O., uma das irmãs de Livia teria dito que ela bebeu cerveja durante a tarde e tomava remédio contra a ansiedade.

Na delegacia, Rubens, que nunca havia visto o jogador, chegou a se desentender com o jovem, que teria “esboçado nenhuma preocupação ou sentimento por sua filha”, mas foram contidos pela polícia.

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Segundo o B.O., o médico que atendeu Livia constatou que a jovem tinha um corte de aproximadamente cinco centímetros em sua parte íntima. Contudo, ele não teria conseguido constatar se a relação foi ocasionada pela relação sexual ou por algum objeto.

Com isso, a delegada do caso determinou que o corpo de Lívia fosse levado para o IML e solicitou que o corpo da jovem passasse por exames necroscópico, toxicológico e sexológico.