Meia Bruninho deve ser emprestado ao Ceará pelo Atlético-MG

O meia Bruninho teve seu contrato ampliado com o Atlético-MG até o fim de 2026. Com isso, o atleta, que estava emprestado ao Guarani–SP na última temporada, deve ser emprestado novamente, dessa vez, para o Ceará. A informação foi dada pela Rádio Itatiaia.

Veja também

Conforme as informações, ainda esta pendente a assinatura dos contratos de ampliação do vínculo com o clube mineiro, quanto de empréstimo ao Ceará. Contudo, já existe um acordo firmado entre o jogador e os clubes. Com o êxito da negociação de um novo empréstimo, o alvinegro de Porangabussu terá a prioridade na compra dos direitos do atleta ao fim do empréstimo.

No final do último ano, o Bugre tinha essa prioridade no fim do período de empréstimo de Bruninho, porém, o clube paulista não optou pela compra, fato que fez o Atlético-MG não aceitar outro empréstimo para o clube paulista. Para que a renovação acontecesse, o Guarani–SP teria que pagar 500 mil euros para adquirir 50% dos direitos econômicos de Bruninho.

No último ano, o jogador de 23 anos teve uma boa passagem pelo Bugre. Somente na última Série B, ele participou de 33 jogos pelo clube, sendo 27 como titular, e contribuiu com sete gols e duas assistências durante a campanha. Entretanto, o jovem, que está no Galo desde 2018, não conseguiu ter sequência no clube mineiro. Desde 2020, Bruninho já passou por Sport, Confiança, Juventude e CRB. Todos por empréstimo.