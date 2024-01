Ceará encaminha empréstimo do meia Bruninho, do Atlético/MG

O Ceará continua se reforçando para a temporada 2024. O clube encaminhou a contratação do meia Bruninho, do Atlético Mineiro.Ele jogou a Série B de 2023 pelo Guarani de Campinas e será emprestado ao Vovô até o fim da temporada. O jogador disputou 45 jogos com a camisa do Guarani na temporada passada e marcou 10 gols.

Bruninho também despertou o interesse do Fortaleza no início da janela de mercado, mas a direção de futebol do Galo informou que não pretendia mais emprestar o atleta e quem quisesse levá-lo terá que comprar.

Concorrência no Vozão

O Vozão já conta para a posição de meia: Guilherme Castilho, Jorge Recalde, Léo Rafael, Lourenço e Lucas Mugni.