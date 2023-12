Meia-atacante Jefinho, do sub-20 do Grêmio, sofre fratura na mandíbula em amistoso; veja vídeo

O meia-atacante do time sub-20 do Grêmio, Jefinho, acabou sofrendo uma fratura na mandíbula após se chocar contra um atleta do time do Santa Cruz. O jogo aconteceu nesta quinta-feira (21) e se tratava de um amistoso de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A equipe gaúcha confirmou que o atleta deve seguir em observação e fará tratamento no departamento médico do clube. O jogador continua na lista dos inscritos para a Copinha, que começa no início de janeiro.

Jéferson é atleta do tricolor desde os 10 anos. Com o futebol apresentado, o jovem já alcançou a seleção brasileira sub-17, fazendo sua estreia na base da amarelinha com apenas 15 anos. Na ocasião, chegou a marcar seu gol no amistoso contra o Chile.

Confira a nota do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o atleta Jefinho acabou sofrendo uma fratura na mandíbula, em um lance durante jogo-treino nesta semana, em Eldorado do Sul. Segue em observação, faz tratamento no departamento médico e passa bem. Segue inscrito na Copa São Paulo"

