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Medina retorna à WSL após pausa e estreia com vitória dominante em Bells Beach

Medina não encontrou dificuldades para superar o mexicano Alan Cleland

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:24)
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Legenda: O brasileiro Gabriel Medina avançou para as semifinais da disputa de surfe da Olimpíada
Foto: Olivier MORIN / AFP

O tricampeão mundial Gabriel Medina voltou com autoridade ao circuito mundial de surfe. Após um período afastado das competições, o brasileiro estreou na temporada 2026 da World Surf League com uma vitória convincente na etapa de Bells Beach, na Austrália.

Medina não encontrou dificuldades para superar o mexicano Alan Cleland. Com uma atuação segura, o brasileiro construiu vantagem desde o início da bateria e fechou com ampla diferença no somatório: 12,10 contra apenas 3,65 do adversário.

Logo na primeira onda, Medina já mostrou ritmo ao anotar 4,33. Na sequência, garantiu uma boa nota 6,50, suficiente para controlar a disputa com tranquilidade até o fim, sem ser ameaçado em nenhum momento.

O retorno marca um novo capítulo na carreira do surfista, que ficou fora da temporada passada após lesão e optou por um período de pausa. Agora, ele volta ao circuito com foco na busca pelo tetracampeonato mundial.

Brasileiros largam bem na etapa

Além de Medina, outros brasileiros também começaram bem a temporada em Bells Beach. Yago Dora venceu com tranquilidade sua bateria, enquanto Filipe Toledo teve atuação dominante e Ítalo Ferreira avançou em uma disputa apertada, reforçando a força brasileira no início do circuito.

Com a vitória na estreia, Medina demonstra que segue em alto nível e entra forte na briga pelo título da temporada 2026 da WSL.

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