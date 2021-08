Matheus Jussa diz que campanha do Fortaleza "não é surpresa" e descarta preferência por posição

Com 31 pontos conquistados em 16 partidas, o Fortaleza ocupa a 3ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro e segue brigando dentro do G4 da competição. Nesta terça-feira (17), o volante Matheus Jussa concedeu entrevista coletiva e garantiu não haver supresa alguma com a atual posição do Tricolor do Pici.

"Não é surpresa nenhuma. Nós temos consciência do trabalho que temos feito. Então, quem trabalha e busca evolução, não vê surpresa no resultado. Para nós, não é surpresa alguma estarmos entre os 4 ou 5 da Libertadores e vamos evoluir cada vez mais para buscar o título."

Questionado sobre a preferência dentro de campo, o volante garantiu que o técnico Juan Pablo Vojvoda deixa os atletas à vontade e que todo o grupo está apto a atuar em qualquer posição.

"Não tenho preferência. O técnico (Vojvoda) deixa todos à vontade. Quem entra jogando ou quem entra no decorrer do jogo, pode fazer outra função, então não tem essa preferência de nenhum atleta. Todos ali estão aptos a atuarem em qualquer posição e o importante é sempre estar jogando."

Confira à coletiva na íntegra