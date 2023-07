Marta treina normalmente com Seleção Brasileira; Nycole permanece fora

As expectativas de que a pancada sofrida pela atacante Marta não havia sido grave se confirmaram no treinamento de domingo da Seleção Brasileira feminina. A camisa 10 mostrou estar recuperada das dores na coxa esquerda e treinou normalmente em Gold Coast, na Austrália. A atividade aconteceu na noite de sábado (08) no Brasil, e manhã deste domingo (09) no país sede da Copa do Mundo Feminina.

No sábado, Marta havia levado uma pancada na coxa durante um 11 contra 11 organizado pela técnica Pia Sundhage e colocou gelo no local. Com a volta da craque, o elenco brasileiro tem apenas uma preocupação no momento, a atacante Nycole, que continua se recuperando de lesão.



Neste domingo, Nycole até chegou a calçar as chuteiras e ir para campo, mas não teve condições de trabalhar com bola. Ela apenas correu no gramado e voltou a aplicar gelo no tornozelo, como tem feito nos últimos dias.



Nycole sofreu a entorse no amistoso contra o Chile, realizado no último domingo (02). Desde a viagem para a Austrália, a atacante do Benfica ainda não se recuperou. A comissão técnica espera que ela tenha condições de treinar com bola na próxima terça-feira, 11.

PROGRAMAÇÃO

A seleção brasileira receberá folga nesta segunda-feira (10 ) e volta aos treinos na terça. A sueca Pia Sundhage tem começado a intensificar os treinamentos e esboçar o time titular para a estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá. O grupo do Brasil no torneio ainda tem França e Jamaica.