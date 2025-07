Marinho será novamente julgado no STJD por expulsão contra o Vasco

Marinho voltará a ser julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (31), pela expulsão diante do Vasco da Gama, na 9ª rodada da Série A do Brasileiro. Ele havia sido apenado pela 6ª comissão disciplinar, mas o departamento jurídico do Leão conseguiu efeito suspensivo e agora o julgamento será no Pleno, última instância da justiça desportiva.

No dia 13 de julho, Marinho pegou dois jogos de suspensão e como já havia cumprido a automática precisava ficar fora de mais uma partida. Como o jogo subsequente era o Clássico-Rei, o departamento jurídico do Fortaleza buscou o efeito suspensivo e conseguiu. Marinho é reincidente, o que pode pesar na decisão dos auditores do Pleno. O julgamento acontecerá às 10 horas.

Marinho foi apenado com base no artigo 250 (praticar ato desleal ou hostil durante partida). O ato que gerou a expulsão do camisa 11 do Leão na partida contra o Vasco foi uma cotovelada no peito do atleta Lucas Piton. Marinho seria julgado no artigo 254-A (agressão física), que tem pena mínima de quatro jogos em caso de condenação, mas o advogado Osvaldo Sestário conseguiu desqualificar para o artigo 250.