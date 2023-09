Marido de Walewska depõe à polícia e diz ter recebido mensagem de atleta antes de sua morte

A morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, campeã olímpica em Pequim 2008, segue sendo investigada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. O boletim de ocorrência registrado pelo marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, e por mais duas testemunhas aponta que ela teria caído do 17º andar do prédio que morava, na Bela Vista, na tarde de quinta-feira (21). Ainda no BO, obtido pelo UOL, Ricardo alegou que o casal enfrentava problemas nas relação há cerca de quatro anos e que ele recebeu uma mensagem dela momentos antes de sua morte.

"[O casamento] foi se desgastando por diversos problemas, por ela ser compulsiva por compra e ter dilapidado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de relação", registra o boletim de ocorrência.

Na continuação do documento, Mendes, que estava casado com a ex-atleta há cerca de 20 anos, afirma que Walewska teria tentado o suicídio três anos atrás, em Uberlândia, e que chegou a alertar o sogro sobre a situação, os problemas do casal e que já havia pedido o divórcio.

"Nos últimos meses, [Ricardo relata que a relação] já estava bem desgastada e que ocorriam pequenas discussões, mas nada [em tom] agressivo. Ele falava que não estava feliz ao lado dela e queria o divórcio para seguir um novo caminho", diz o B.O.

O depoimento de Ricardo continua e traz a informação de que ele recebeu uma mensagem da mulher pouco antes do ocorrido, por volta das 18h07.

"[Alexandre relata] que recebeu uma mensagem de texto de Walewska, via Whatsapp, com ela falando sobre o relacionamento e a decisão dele de se separar", aponta o B.O.

Poucos minutos depois, por volta das 18h29, ele recebeu uma mensagem no grupo do prédio alertando sobre o acidente. Na sequência, a síndica do condomínio foi ao encontro de Ricardo no apartamento do casal e deu a notícia para ele.

"Ela contou tudo o que tinha acontecido com Walewska. [Ricardo afirma] que ficou muito impactado e abalado com a notícia e permaneceu no imóvel".

POLÍCIA INVESTIGA A MORTE

A Polícia Civil de São Paulo deu início às investigações para descobrir a causa da morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, de 43 anos. Segundo o registro da ocorrência, a campeã olímpica teria caído do 17º andar do prédio que morava, na Bela Vista, na tarde de quinta-feira (21). O corpo de Walewska foi encontrado às 18h30.

A morte de Walewska é investigada, inicialmente, como uma "morte suspeita", com possibilidade de suicídio. A polícia ainda analisa câmeras de segurança do prédio em que morava e tenta entender o que aconteceu nas horas anteriores à morte. De acordo com algumas testemunhas, a ex-jogadora caiu do salão de festas e o marido dela estaria no apartamento do casal em outro andar.