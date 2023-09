Polícia investiga morte de Walewska; jogadora caiu do 17º andar

A Polícia Civil de São Paulo deu início às investigações para descobrir a causa da morte da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, de 43 anos. Segundo o registro da ocorrência, a campeã olímpica teria caído do 17º andar do prédio que morava, na Bela Vista, na tarde de quinta-feira (21). O corpo de Walewska foi encontrado às 18h30.

Inicialmente, o caso foi registrado como uma "morte suspeita". A polícia ainda analisa câmeras de segurança do prédio em que morava e tenta entender o que aconteceu nas horas anteriores à morte.

De acordo com algumas testemunhas, a ex-jogadora caiu do salão de festas e o marido dela estaria no apartamento do casal em outro andar.