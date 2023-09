Marcos Braz, vice do Flamengo, agride torcedor em shopping no Rio de Janeiro; veja video

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, agrediu com um torcedor dentro de um shopping no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira.

Ao jornalista Venê Casagrande, do SBT, que publicou o vídeo em sua rede social, o dirigente afirmou que estaria acompanhado da filha comprando um presente quando foi agredido verbalmente. O torcedor alega que "gritou para ele sair do Flamengo" e diz que foi agredido pelo dirigente por um segurança, além de ter sido mordido.

Veja vídeo

Urgente! Marcos Braz, dirigente do Flamengo, foi cobrado por um torcedor do Fla e agrediu o rubro-negro. Testemunhas relatam que Braz está errado porque o agrediu. pic.twitter.com/wiboXAVGKz — Venê Casagrande (@venecasagrande) September 19, 2023

Escoltado

No vídeo, Marcos Braz e seus seguranças aparecem agredindo um torcedor no corredor do BarraShopping, localizado no bairro carioca da Barra da Tijuca. O rubro-negro afirma que foi mordido pelo dirigente. Marcos Braz saiu escoltado pela polícia.

A briga ocorreu por volta das 17h e assustou lojistas e clientes que passavam pelo shopping. O dirigente se refugiou dentro de uma loja depois da confusão. Quase uma hora após a briga, policiais chegaram ao local.