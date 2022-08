Marcelo Paz sobre Vojvoda no Fortaleza em 2023: 'acho que ele quer permanecer'

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, participou do programa esportivo “Jogada 1º Tempo” nesta sexta-feira (26) e comentou sobre a permanência do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda em 2022 e o desejo de renovação para 2023. O dirigente acredita que o comandante pode dar preferência ao clube para o próximo ano.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "O primeiro passo é dentro de campo, de garantir a permanência e o calendário. Podemos ter a Sul-Americana, é possível, pode ser que vá até a 15ª posição, como no ano passado. Segundo, a comissão. É fundamental a permanência. Falei para ele (Vojvoda) o desejo, mas temos de esperar. Ele sabe do nosso desejo, acho que ele quer permanecer, o seduz a história do projeto. Ontem estava olhando o hotel do CT, pensamos em estrutura junto com ele. Agora mora no Porto das Dunas. Temos o desejo que fique. É natural, em uma negociação, dar preferência ao Fortaleza”.

Com pedidos até da torcida por uma mudança de comando, Paz apostou na sequência de Vojvoda, foi ao mercado em busca de reforços, liberou atletas e evoluiu no Brasileirão: o Fortaleza tem 100% no returno. O dirigente explicou que o movimento existe por confiar no treinador.

“O Vojvoda entregou todos os objetivos desde que chegou aqui, todos [....] Como não valorizar isso? Um cara que entregou todos os objetivos e não foram poucos. Ouvi muito: ‘é o fim do ciclo’,’Paz, para com gratidão no futebol’, ‘todo mundo sabe como a gente joga’. Pegaram a Série A do ano passado e compararam com esse ano. Me arrisco a dizer que em qualquer time do Brasil teria sido feito a mudança, e não está errado, o Flamengo mudou e melhorou muito, com a chegada do Dorival voltou o futebol vistoso, e a gente entendeu que tinha de mudar dentro, não a comissão”, declarou.

O próximo compromisso tricolor é domingo (28) contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi. O confronto é válido pela 24ª rodada, com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares, da Rádio Verdinha AM 810 e tempo real do Diário do Nordeste.

Exclusiva com presidente Marcelo Paz do Fortaleza Confira outros pontos da coletiva Situação na Série A “Eu considero que ainda não resolveu (a situação na Série A). Abrimos quatro pontos da zona. O time tem o número de vitórias, está jogando melhor, sabe segurar resultado, quantas expulsões não tivemos no 1º tempo? Não podemos mais voltar para aquilo, é uma lição para todo mundo no departamento de futebol”. Momento de Fernando Miguel "O Fernando Miguel, quando chegou, teve um Clássico-Rei que falhou. Ele foi muito cobrado e criticado, nós também (pela torcida). Depois se pediu para o Fernando Miguel voltar mesmo sem jogar, foi criticado para a esperança. O treinador é pago para ganhar jogo, mas chega um momento que (os torcedores) querem que ganhe jogo com as preferências deles. Encontramos um novo formato de jogar, o Fernando Miguel está muito bem, (a contratação) não foi por acaso, foi pela história, está fazendo um bom trabalho, sempre se portou da melhor maneira possível". Confiança em Vojvoda “E se a gente tivesse mudado a forma de jogar e não contratado? E se muda a comissão e os jogadores continuaram? O principal sinal que a gente dá ao Vojvoda é chamar para contratar junto com ele, é maior que eu chegar e dizer que vamos juntos (até o fim), é fazer com ele. A palavra convence, o exemplo arrasta. Vamos mudar a forma e trazer jogador dessa forma, juntos, isso passa a mensagem de que estamos juntos. Todas as contratações tiveram a participação dele”.

