Marcelo Paz lança chapa para reeleição à presidência do Fortaleza; veja detalhes

Os movimentos políticos do Fortaleza para definição da nova Diretoria Executiva foram iniciados nesta terça-feira (23), com o lançamento de uma chapa encabeçada pelo atual presidente Marcelo Paz. O grupo se denomina “Junto por Mais” e busca a renovação da gestão por novo triênio.

A chapa terá Paz como presidente, Geraldo Luciano como vice-presidente e Alex Santiago como 2º vice-presidente. Os demais nomes já possuem atuação interna, hoje, como diretores administrativo e de futebol, respectivamente. A eleição será em 11 de dezembro e ainda não recebeu outras chapas.

Sobre a decisão de seguir encabeçando a presidência da instituição, o gestor destacou que conversou com familiares. “Ouvi muita gente, familiares, pessoas próximas e torcida. Decisão tomada, vou com toda a minha força, Fortaleza não merece menos”, disse.

Projeto

Além de conduzir processos em andamento no clube, como investimentos na administração do futebol e demais setores, a chapa tem um compromisso com o ganho estrutural do Centro de Excelência, como garantiu Marcelo Paz.

“Os componentes da chapa estão se comprometendo, caso eleitos, a fazer, como doação ao clube, um novo hotel para a concentração dos jogadores, um espaço novo para o departamento de futebol, que envolve o setor de gerência de futebol, de análise de mercado, de direção de futebol e setor de registro. Um espaço novo, de estrutura física, bem como uma nova área de lazer e de concentração para os jogadores”, adiantou.

Internamente, o trio também reforçou que José Rolim Machado irá seguir junto da diretoria, comandando o Projeto Leão 100.