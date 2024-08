Marcelo Negrão cria novo time de vôlei profissional no Nordeste e vai disputar a Superliga C

Depois de comandar o Rede Cuca Vôlei por duas temporadas seguidas, Marcelo Negrão começa novo projeto em Fortaleza. Campeão olímpico como atleta, o treinador fundou o Norde. O time de vôlei masculino vai iniciar o calendário na disputa da Série C da Superliga, em outubro de 2024. As atividades da equipe já começaram no BNB Clube e na Unifor.

"Primeiro, o desafio de ter um time na primeira divisão continua, depois o interesse dos patrocinadores nessa região e, por último, como projeto é tornar o Norde uma referência em vôlei e projeto no Nordeste", explica Negrão.

"Por enquanto, 15 atletas. O time é composto por jogadores experientes, na grande maioria", completa o treinador.

O nome da nova equipe é uma referência a região Nordeste, e traz um carcará carregando uma bola de vôlei como símbolo. Entre os atletas do novo time está o oposto Reynaldo Green. Ele foi o maior pontuador do Rede Cuca na Série A, com 114 pontos em 30 sets disputados. Dessa vez, será um dos atletas da equipe no cenário do voleibol cearense.

Negrão chegou ao Rede Cuca para comandar o time na Superliga A 2022/2023. A equipe acabou rebaixada e voltou na Série B da competição no ano seguinte, quando bateu na trave para o acesso, terminando em quarto lugar a disputa.

