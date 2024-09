Marcelo Cabo projeta jogo difícil do Brusque contra o Ceará: ‘Castelão vai ter quase lotação máxima’

Marcelo Cabo, técnico do Brusque, considera a partida contra o Ceará, nesta sexta-feira (27), pela Série B do Brasileirão 2024, como “muito difícil”. Além do bom momento do Vovô, o treinador destacou a possibilidade de um grande público na Arena Castelão.

“É uma partida muito difícil. O Ceará vem de um grande resultado em casa, uma goleada em cima do Vila Nova-GO. A gente já tem a informação que o Castelão vai ter quase a sua lotação máxima. A gente sabe o quanto a torcida do Ceará é uma torcida que joga junto com o time, que incentiva o time”, disse Marcelo.

Mais de 30 mil torcedores já confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo, conforme boletim divulgado pelo Ceará na noite da última quarta-feira (25). Marcelo Cabo acredita que o Brusque deva encontrar um estádio com mais de 40 mil torcedores.

A gente precisa estar preparado para enfrentar o Ceará dentro do Castelão sabendo que vamos ter aí talvez 40 mil pessoas no estádio e a gente tem que estar bastante preparado, principalmente mentalmente, para poder suprir o Ceará e superar o Ceará e buscarmos os nossos objetivos. Marcelo Cabo Técnico do Brusque

Este será, na verdade, um reencontro entre Marcelo Cabo e Ceará. O técnico comandou o Ceará em parte da Série B 2015, durante 15 rodadas. Mais recentemente ele teve outra experiência no estado, livrando o Floresta do rebaixamento na Série C 2024.

“Para mim é sempre uma satisfação retornar ao estado para que a gente possa estar preparado para esse embate diante do Ceará. É um sentimento assim muito legal de voltar ao Castelão, de máximo respeito ao enfrentar o Ceará no Castelão, sabemos que a gente entra num momento muito, muito, muito importante da competição”, completou.