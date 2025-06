Maracanã x Imperatriz: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Maracanã e o Imperatriz se preparam para um confronto decisivo neste domingo, 8 de junho, às 16h, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, pela oitava rodada do Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Na última rodada, as equipes se enfrentaram no Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz-MA, e empataram sem gols. Com esse resultado, o Imperatriz manteve-se na vice-liderança do grupo, com 12 pontos, enquanto o Maracanã ocupa a sétima posição, com cinco pontos.

O técnico do Imperatriz, Paulinho Kobayashi, destacou a importância da partida e afirmou que a equipe está preparada para buscar a liderança do grupo.

O Maracanã, por sua vez, busca a vitória em casa para se aproximar do G4 e manter viva a esperança de classificação para a próxima fase.

Palpites

Prováveis escalações

Maracanã:

Rayr, Jairo, João Carlos, Max Oliveira, Leandro Adão, Patuta, Wilker, Rogério, Luís Soares, Hugo Freitas. Técnico: Júnior Cearense

Imperatriz:

Redson; Cauan Caruso, Ronny, Nassom e Negueba; Jeferson Prill, Cloves e Felipe Silva (Rayllan); Luan Santos, Índio Potiguar (Lucas Campos) e Papel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Arbitragem

Arbitro: Diego Leonardo de Lima Santana Coutinho (RN)

Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Assistente 2: Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)

Quarto árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)