Manjadinho: Campeonato Cearense é o único do país com apenas dois campeões no século XXI
Fortaleza e Ceará têm se alternado como campeões do Estadual por mais de 25 anos
Pelo quarto ano consecutivo o campeão cearense sairá de um Clássico-Rei. A hegemonia de Ceará e Fortaleza no Estadual, no entanto, é bem mais extensa. No século XXI, que começou em 2001, nenhuma outra equipe do futebol cearense desbancou os dois rivais no Estadual, algo que não se repetiu em nenhuma outra competição local do Brasil.
O Diário do Nordeste fez um levantamento dos campeões no período levando em consideração todos os 27 certames estaduais realizados no país e em nenhum deles teve apenas dois times vitoriosos. Quem chega mais próximo desta estatística é o Rio Grande do Sul, mas o Novo Hamburgo, em 2017, quebrou a hegemonia de Internacional e Grêmio.
Depois do cearense e do gaúcho, aparecem os estaduais do Rio de Janeiro e Pernambuco, ambos com quatro campeões neste século. Os certames locais com maior variedade de times vencedores são das regiões Norte, com Rondônia e Amazonas; Centro-Oeste, com Mato Grosso do Sul e Sudeste, no Espírito Santo, todos com 11 campeões em 25 anos.
No Nordeste, o estadual com maior número de campeões no século XXI é o piauiense, que teve 9 vencedores. O maranhense viu 5 clubes ficarem com a taça; alagoano, paraibano e baiano tiveram 6 campeões; potiguar e sergipano, 7.
Na rivalidade dentro do Campeonato Cearense, que tem o apelido de manjadinho justificado pela hegemonia de Leão e Vovô, a taça foi mais vezes para o Pici dentro deste século. Dos 25 estaduais disputados no período, o Fortaleza venceu 15, enquanto o Ceará ganhou dez vezes.
Na decisão deste ano, em contrapartida, o Alvinegro buscará o 48º título para ampliar a hegemonia que possui como maior campeão cearense, enquanto o Tricolor vai buscar o 47º troféu do certame para a galeria que possui.
Campeões estaduais em cada região no século XXI:
NORDESTE:
ALAGOAS (6) - CSA, CRB, ASA, CORURIPE, CORINTHIANS ALAGOANOS, MURICI
BAHIA (6) - BAHIA, VITÓRIA, COLO-COLO, BAHIA DE FEIRA, ATLÉTICO-BA E PALMEIRAS NORDESTE
MARANHÃO (5) - MOTO CLUB, SAMPAIO CORRÊA, MARANHÃ, IMPERATRIZ, JV LIDERAL
PARAÍBA (6) - BOTAFOGO-PB, CAMPINENSE, TREZE, SOUSA, NACIONAL DE PATOS, ATLÉTICO CAJAZEIRAS
PERNAMBUCO (4) - SPORT, SANTA CRUZ, NÁUTICO, SALGUEIRO
PIAUÍ (9) - RIVER, FLAMENGO-PI, PARNAHYBA, BARRAS, COMERCIAL DE CAMPO MAIOR, 4 DE JULHO, ALTOS, PIAUÍ, FLUMINENSE-PI
RIO GRANDE DO NORTE (7) - CORINTHIANS DE CAICÓ, AMÉRICA-RN, BARAÚNAS, ABC, ASSU, POTIGUAR, GLOBO
SERGIPE (7) - CONFIANÇA, SERGIPE, ITABAIANA, AMÉRICA-SE, PIRAMBU, RIVER PLATE-SE, FREI PAULISTANO
NORTE:
ACRE (9) - INDEPENDÊNCIA, RIO BRANCO, HUMAITÁ, GALVEZ, ATLÉTICO ACREANO, PLÁCIDO DE CASTRO, SENADOR GUIOMARD, JUVENTUS-AC, VASCO-AC
AMAPÁ (7) - TREM, SANTOS-AP, ORATÓRIO, SÃO JOSÉ-AP, CRISTAL, YPIRANGA-AP, INDEPENDENTE
AMAZONAS (11) - AMAZONAS, MANAUS, PEÑAROL, FAST CLUBE, NACIONAL, AMÉRICA-AM, HOLANDA, SÃO RAIMUNDO, PRINCESA DO SOLIMÕES, GRÊMIO COARIENSE, RIO NEGRO
PARÁ (5) - PAYSANDU, REMO, CAMETÁ, INDEPENDENTE DE TUCURUÍ, ÁGUIA
RONDÔNIA (11) - PORTO VELHO, REAL ARIQUEMES, VILHENENSE, VILHENA, RONDONIENSE, GENUS, JI-PARANÁ, ESPIGÃO, ULBRA, CFA, UNIÃO CACOALENSE
TOCANTINS (8) - PALMAS, TOCANTINÓPOLIS, COLINAS, ARAGUAÍNA, TOCANTINS, GURUPI, INTERPORTO, UNIÃO ARAGUAINENSE
CENTRO-OESTE:
GOIÁS (6) - VILA NOVA, GOIÁS, ATLÉTICO-GO, ITUMBIARA, GRÊMIO ANÁPOLIS, CRAC
MATO GROSSO (10) - CUIABÁ, LUVERDENSE, MIXTO, NOVA MUTUM, UNIÃO RONDONÓPOLIS, VILA AURORA, OPERÁRIO-MT, JUVENTUDE-MT, CACERENSE, PRIMAVERA-AC
MATO GROSSO DO SUL (11) - OPERÁRIO, COSTA RICA, ÁGUI NEGRA, CORUMBENSE, 7 DE SETEMBRO, COMERCIAL, CENE, NAVIRAÍENSE, IVINHÉM, COXIM, CHAPADÃO
DISTRITO FEDERAL (7) - BRASILIENSE, GAMA, SOBRADINHO, LUZIÂNIA, CEILÂNDIA, CFZ, REAL BRASÍLIA
SUDESTE:
ESPÍRITO SANTO (11) - RIO BRANCO-ES, ESTRELA DO NORTE, DESPORTIVA FERROVIÁRIA, REAL NOROESTE, VITÓRIA-ES, SÃO MATEUS, ATLÉTICO ITAPEMIRIM, ARACRUZ, SERRA, LINHARES
SÃO PAULO (6) - CORTINTHIANS, PALMEIRAS, SÃO PAULO, SANTOS, ITUANO, SÁO CAETANO
RIO DE JANEIRO (4) - FLAMENGO, FLUMINENSE, VASCO, BOTAFOGO
MINAS GERIAS (5) - ATLÉTICO-MG, CRUZEIRO, AMÉRICA-MG, IPATINGA, CALDENSE
SUL:
PARANAENSE (7) - ATHLETICO, CORITIBA, LONDRINA, OPERÁRIO-PR, PARANÁ, PARANAVAÍ, IRATY
SANTA CATARINA (6) - AVAÍ, CRICIÚMA, CHAPECOENSE, FIGUEIRENSE, BRUSQUE, JOINVILLE
RIO GRANDE DO SUL (3) - GRÊMIO, INTER, NOVO HAMBURGO