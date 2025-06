Mandantes levam a melhor na estreia da Série C do Cearense; confira todos os detalhes

Com os mandantes levando a melhor nas estreias, a Série C do Campeonato Cearense começou neste sábado (28), com a vitória do Guarany de Sobral sobre o Limoeiro. Já no domingo (29), foi a vez do Crateús derrotar o Vila Real.

Após quase 2 anos sem jogar uma competição oficial, o Guarany voltou a atuar no Junco, em Sobral, e venceu a equipe do Limoeiro por 2 a 1. Aldair, camisa 9 do Rubro-negro, abriu o placar, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Já no segundo, o camisa 18 do Limoeiro empatou a partida para os visitantes. Em jogada de escanteio, Sávio Carioca cabeceou para o fundo das redes e deu números finais à partida.

Já em Crateús, jogando no Jamelão, o time da casa venceu o estreante Vila Real por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Renan.

Na próxima rodada, Vila Real e Guarany fazem o primeiro clássico da história do confronto entre as equipes de Sobral. A partida acontece no sábado (5), às 17h, no Estádio do Junco, em Sobral. O Crateús, por sua vez, visita o Limoeiro na segunda-feira (7), em Limoeiro.