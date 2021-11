Manchester United tem jogador expulso e é goleado por 4 a 1 pelo Watford

O Watford aproveitou a vantagem de ter um jogador a mais e goleou o Manchester United neste sábado (20) por 4 a 1. O jogo foi realizado às 12 horas (horário de Brasília), no Vicarage Road, em Watford, pela 12ª rodada da Premier League.

Os donos da casa abriram dois gols de vantagem logo no primeiro tempo, com gols de King e Sarr. O United ainda marcou um vez, com Donny Van de Beek na segunda etapa, mas teve o zagueiro Maguire expulso aos 69 minutos. Já nos acréscimos o Watfor fez mais dois, com João Pedro e Dennis.

Com a derrota, o Manchester ficou estacionado na sétima colocação do Campeonato Inglês, com 17 pontos, jogando mais pressão sobre o técnico da equipe, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

Na próxima terça-feira (23), o United encara o Villareal da Espanha pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Ficha técnica de Watford x Manchester United

Local: Vicarage Road, em Watford

Data: 12:00h (de Brasília), sábado, 20 de novembro

