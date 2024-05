Confira calendário de jogos do Ceará em maio; veja dias e horários

O mês de maio será repleto de jogos para o time do Ceará. Com sete duelos divididos entre Copa do Brasil e Série B, o Vovô fará apenas três como visitante e quatro em seus domínios. Um fato curioso é que o time cearense enfrentará a equipe do CRB três vezes durante esse mês.

A sequência de confrontos do time comandado por Vágner Mancini durante esse período se inicia no dia 2 (quinta-feira) e se encerra apenas no dia 31 (sexta-feira).

CALENDÁRIO MAIO

02 de maio

20h30 | CRB x Ceará | Estádio Rei Pelé | Terceira fase da Copa do Brasil

06 de maio

19h00 | Ceará x CRB | Estádio Presidente Vargas | Campeonato Brasileiro Série B

10 de maio

19h00 | Novorizontino x Ceará | Estádio “Jorjão” | Campeonato Brasileiro Série B

14 de maio

A definir | Ceará x Amazonas FC | Arena Castelão | Campeonato Brasileiro Série B

17 de maio

A definir | Operário-PR x Ceará | Estádio Germano Kruger | Campeonato Brasileiro Série B

23 de maio

21h30 | Ceará x CRB | Arena Castelão | Terceira fase da Copa do Brasil

31 de maio

A definir | Ceará x Coritiba | Arena Castelão | Campeonato Brasileiro Série B