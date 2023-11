Manchester City x RB Leipzig: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester City e RB Leipzig entram em campo nesta terça-feira (28), às 17h de Brasília, no Etihad Stadium, em Manchester (ING), para disputar uma partida válida pela quinta rodada do grupo G da Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester City ocupa a liderança da chave, com 12 pontos ganhos em quatro jogos disputados. Já o RB Leipzig é o segundo colocado, com nove pontos nas mesmas quatro partidas disputadas. No primeiro encontro entre as duas equipes, o time inglês venceu por 3 a 1, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester City: Ederson; Lewis, Rúben Dias, Aké e Gvardiol; Rodri; Foden, Grealish, Julián Álvarez e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

RB Leipzig: Blaswich; Simakan, Klostermann, Lukeba e Raum; Seiwald, Schlager, Forsberg e Simons; Openda e Poulsen. Técnico: Marco Rose

MANCHESTER CITY x RB LEIPZIG | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada do grupo G da Liga dos Campeões da Europa

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

Data: 28/11/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)