Mais de 34 mil torcedores estão confirmados na semifinal entre Sport e Fortaleza no Nordestão

Mais de 34 mil torcedores confirmaram presença na Arena Pernambuco para acompanhar o duelo entre Sport e Fortaleza. A partida acontece neste domingo (26), às 18h, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024.

Ao todo, são 34.596 torcedores garantidos na partida, com apenas um setor do estádio ainda tendo ingressos disponíveis. A carga de ingressos para a torcida do Fortaleza foi de 2 mil, mas não há confirmação de quantos destes ingressos foram comprados.

Sport e Fortaleza entram em campo neste domingo (26), às 18h de Brasília, na Arena Pernambuco, para disputar a semifinal da Copa do Nordeste 2024. A disputa acontece em jogo único e, em caso de empate, será decidida nos pênaltis.

O jogo também traz à tona um contexto difícil fora das quatro linhas. Depois do atentado sofrido pelo ônibus do Tricolor em fevereiro deste ano, foi montado um plano de segurança reforçado para a chegada da delegação e dos torcedores do Fortaleza para este duelo.