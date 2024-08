Média de gols sofridos pelo Ceará na Série B subiu após troca de comando técnico

Quarta pior defesa da Série B, com 28 gols sofridos, o Ceará ainda luta para corrigir um dos pontos críticos do time desde o início da competição. A troca de comando técnico, ocorrida na 12ª rodada, não conseguiu estancar a sangria do sistema defensivo. Ao contrário, a média de tentos contra subiu.

O Alvinegro havia sofrido 15 gols nos 12 jogos sob o comando de Mancini, que dá uma média de 1,25 por partida. Ainda assim, o Vovô conseguiu sair de campo com as próprias redes intactas em quatro oportunidades, contra Sport-PE, Coritiba, Operário-PR e Novorizontino. Em contrapartida, sofreu três tentos e um mesmo jogo em três partidas (contra Ponte Preta, Mirassol e Vila Nova).

Da saída de Mancini até aqui foram nove jogos, sendo o duelo contra o Ituano, em que o Vovô venceu por 4 a 2, uma partida de transição, sob o comando de Anderson Batatais, e as outras oito com o trabalho de Léo Condé. Nesse recorte, o Ceará sofreu 13 gols, o que faz com que a média seja 1,4 gols sofridos por partida.

Com Léo Condé, o Vovô também aumentou a frequência de gols sofridos em relação às partidas, uma vez que o time só não foi vazado quando enfrentou o Avaí.

Em nono lugar na Série B, o Ceará tem a pior defesa disparada da primeira parte da classificação (G-10) e fica à frente apenas de Botafogo-SP (30), Ituano (38) e Guarani (31), times que lutam contra o rebaixamento neste momento.

Apesar do problema na defesa, das contratações do Vovô na atual janela de transferências, apenas duas foram voltadas à primeira linha: o zagueiro João Pedro e o lateral-esquerdo Eric, ambos por empréstimo. Os clubes das Séries A e B podem contratar até o dia 2 de setembro.

Média de gols sofrida pelo Ceará na Série B:

Comando técnico: Vágner Mancini - 1,25 (15 gols em 12 jogos)

Não sofreu gols contra: Sport, Coritiba, Operário e Novorizontino

Comando técnico: Léo Condé* - 1,4 (13 gols em 9 jogos)

Não sofreu gol contra: Avaí

*Inclui o duelo contra o Ituano, que teve Anderson Batatais fazendo a transição, mas Condé já havia sido anunciado como treinador do Vovô