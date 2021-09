Lutador do UFC Jon Jones é preso nos EUA após acusação de agressão por violência doméstica

Astro do UFC (Ultimate Fighting Championship), o lutador norte-americano Jon Jones foi preso em Las Vegas na última sexta-feira (24), após receber acusações de agressão por violência doméstica e por 'tampering' com um veículo. A última diz respeito a prática envolvendo pequenos roubos até adulteração de veículos com intuito de machucar pessoas fisicamente.

Fora dos ringues desde 2020, ele havia reaparecido na última quinta-feira (23), quando recebeu homenagem do UFC e entrou para o Hall da Fama da organização. Em boletim de ocorrência divulgado nas redes sociais, as acusações de violência doméstica em primeiro grau e lesão/tampering com veículo no valor de US$ 5.000 ou mais foram mostradas ao público um dia depois do recebimento da honraria.

Segundo transmissão da ESPN, a polícia metropolitana de Las Vegas prendeu Jon Jones às 5h45 de sexta-feira (horário local), em um hotel que fica situado nas proximidades de vários cassinos. Inicialmente, o lutador ficaria detido por aproximadamente 12 horas.



Legenda: Jon foi preso em Las Vegas, nos EUA Foto: Reprodução

Ao todo, Jon Jones recebeu fiança estimada em US$ 8 mil (valor equivalente a cerca de R$ 42,7 mil na cotação atual), e tem audiência marcada para acontecer neste sábado (25).

Histórico Esta, inclusive, não é a primeira vez que Jon Jones enfrenta problemas com a polícia. Em março de 2020, ele foi preso em Albuquerque, no Novo México (EUA), por dirigir embriagado e por uso indevido de arma de fogo. Em 2019, o lutador foi acusado de molestar uma dançarina em uma casa noturna. Enquanto isso, em 2015, se envolveu em um acidente de trânsito com outros três carros, fugindo do local em seguida. O acidente de trânsito não foi o primeiro, já que no ano de 2012 ele bateu com um carro em um poste, logo após dirigir embriagado.