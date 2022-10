Lukaku tem lesão muscular diagnosticada e pode desfalcar Bélgica na Copa do Mundo

O atacante Lukaku pode desfalcar a Bélgica na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira (31), o atleta teve lesão muscular na coxa diagnosticado e desfalcará a Inter de Milão nas próximas rodadas do Campeonato Italiano. O clube não divulgou o prazo de recuperação do belga.

Aos 29 anos, Lukaku vive a expectativa de disputar mais uma Copa do Mundo. Em 2018, o atleta foi um dos protagonistas da equipe de Roberto Martínez. À época, a Bélgica chegou à semifinal, eliminando o Brasil na fase anterior.

Na temporada, o atacante enfrenta lesões e disputou apenas cinco partidas pela Internazionale, com dois gols e uma assistência.

