Luís Castro acerta saída do Botafogo para ser técnico do Al Nassr, da Arábia Saudita

O português Luís Castro está de saída do Botafogo, líder do Brasileirão. O técnico vai assumir o Al Nassr após receber proposta milionária do time saudita. Cristiano Ronaldo é a grande estrela do time. A informação foi publicada pelo Goal.com.

Castro ainda vai comandar o Botafogo diante do Magallanes, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. O duelo será no Nilton Santos. A partida será a despedida da equipe carioca.

Bruno Lage, outro português, é o favorito para ocupar o cargo. Rogério Ceni também é cotado por John Textor.

A proposta feita pelo time saudita é de contrato por duas temporadas. O salário é de 6 milhões de dólares (R$ 29 milhões) por ano, livre de impostos. Além de uma casa avaliada em R$ 13 milhões.

O técnico deixa o comando do Botafogo com 81 partidas disputadas. Ao todo, são 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas.