Lucas Sasha valoriza a Sul-Americana e destaca a sequência do Fortaleza: ‘é uma semana especial’

Às vésperas da estreia na Copa Sul-Americana e em uma semana que pode ser histórica para o Fortaleza, Lucas Sasha concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (04). O volante fez questão de ressaltar a importância da semana que o time tem pela frente e revelou uma conversa com Juan Pablo Vojvoda teve com o elenco.

“Foi uma fala do professor Vojvoda, ele disse que essa semana seria especial para nós. A gente está jogando a cada três dias, né? Então se a gente perde não tem muito tempo para lamentar e quando a gente ganha também não tem muito tempo para comemorar. Então é uma semana especial, o clima entre nós está super bom como sempre esteve, mesmo nas derrotas. Estamos super motivados para fazer uma semana positiva para nós”, pontuou.

Atenções divididas

Além da partida contra o Palestino, na quarta-feira (05), o time tem a decisão do Campeonato Cearense, no sábado (8), contra o Ceará, que pode vir a ser um pentacampeonato inédito na história do clube. O jogador garante que as atenções estão bem divididas.

“Dá para separar (as competições). Parece que não, parece que o foco está sempre em outra coisa, mas não, a gente consegue trocar o chip (...) A gente sabe que não pode começar um campeonato perdendo, então nosso foco total está para esse jogo (contra o Palestino). A partir da hora que acabar a partida contra o Palestino, aí sim é hora de trocar o chip novamente e pensar no Ceará”, comentou.

Valorizar a Sula

Apesar de ter chegado à Sul-Americana por uma eliminação na Libertadores, Sasha vê a competição com bons olhos e valoriza a importância de disputar o torneio.

“Foi como um prêmio para nós (estar na Sula). A eliminação (na Libertadores) não foi algo fácil de lidar, mas assim que acabou o jogo contra o Cerro, já foi algo falado no vestiário, que não estávamos eliminados de tudo e tínhamos a Sul-Americana que é um campeonato importante também (...) A gente está super motivado para fazer uma Sul-Americana boa, para conseguir avançar o máximo que der, a gente nunca sabe, o céu é o limite", destacou.