Liverpool x Real Madrid na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Andrew Robertson, do Liverpool, e Jude Bellingham, do Real Madrid, durante jogo da Champions League
Foto: Oli SCARFF / AFP

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Anfield, em Liverpool (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Liverpool, da Inglaterra, está na décima colocação, somando seis pontos em três jogos. Já o Real Madrid, da Espanha, ocupa atualmente a quinta posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Marmardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

LIVERPOOL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Anfield, em Liverpool (ING)
  • Data: 04/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
