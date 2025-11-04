Liverpool x Real Madrid na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões
Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h, no estádio Anfield, em Liverpool (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Liverpool, da Inglaterra, está na décima colocação, somando seis pontos em três jogos. Já o Real Madrid, da Espanha, ocupa atualmente a quinta posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool: Marmardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.
LIVERPOOL X REAL MADRID | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Anfield, em Liverpool (ING)
- Data: 04/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)