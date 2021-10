Liverpool x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Liverpool entra em campo neste domingo (03), às 12h30 (horário de Brasília), contra o arquirrival Manchester City, pela 7ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Estádio de Anfield, em Liverpool.

A partida coloca frente a frente líder (Liverpool - 14 pontos) e vice-líder (Manchester City - 13 pontos) do Campeonato Inglês. Os Reds estão invicitos no torneio nacional, com quatro vitórias e dois empates, em seis partidas disputadas. Os citizens, por sua vez, conquistaram quatro vitórias, um empate e uma derrota.

O bom momento vivido pela equipe de Jürgen Klopp vai além da Premier League. Na Champions League, o Liverpool conquistou duas grandes vitórias contra Milan (3x2) e Porto (5x1) e lidera o Grupo B com seis pontos. Na atual temporada, são 26 gols marcados e apenas sete sofridos.

Palpites para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil e pela plataforma de streaming Star+.

Prováveis escalações

Liverpool

Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Firmino e Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Sterling e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

Ficha técnica

Liverpool x Manchester City - 7ª rodada do Campeonato Inglês

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Data: 03/10/2021 (domingo)

Horário: 12h30 (de Brasília)

Árbitro: Paul Tierney (ING)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

