Lisca é 'regularizado' e estreia pelo Santos contra o Fortaleza no domingo

O técnico Lisca estreará pelo Santos diante do Fortaleza, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e fará sua estreia pelo Alvinegro praiano, neste domingo, às 19h, na Arena Castelão, contra o Tricolor de Aço.

A rescisão de contrato do técnico com o Sport foi publicada só momentos antes e emcerrando a expectativa nos santistas, já o time pernambucano deu a entender que dificultaria a rescisão com o treinador, pela forma na qual Lisca saiu do clube.

Legenda: Lisca foi registrado no BID e pode comandar o Santos na 19ª rodada da Série A Foto: Reprodução / CBF

Primeiro treino

Antes de ser 'regularizado' na CBF, Lisca comandou nesta sexta-feira o primeiro treinamento com o elenco completo do Santos.

Para o jogo contra o Fortaleza, o treinador não poderá contar com Vinícius Zanocelo. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil