Santos aguarda Lisca para definir novo técnico na Série A

O Santos aguarda uma resposta definitiva de Lisca para anunciar o novo comandante do clube. O treinador está no Sport e avançou nas conversas com a diretoria do Peixe nas últimas horas.

“Disse da minha vontade de trabalhar lá”, declarou em contato com a ESPN.

A última partida de Lisca à frente do Sport foi na segunda-feira (18), no empate sem gols com o Vila Nova, na Ilha do Retiro. Na ocasião, com a indefinição da situação, o técnico foi xingado pela torcida.

Segundo o ge, o Santos espera que Lisca rescinda o contrato com o Sport. Em coletiva após o último jogo, não garantiu a permanência time. “A gente sempre avalia quando recebe proposta. Desde que cheguei aqui recebi três (ofertas) para sair, nenhuma do Santos. Agora vou avaliar. Porque todo mundo falou que chegou uma proposta”, afirmou.

Lisca chegou ao Sport no fim de junho e participou de quatro jogos, com uma vitória e três empates. Em 2021, acumulou trabalhos no Vasco e no América-MG. Pelo futebol cearense, defendeu o Ceará em duas passagens, reconhecido por evitar a queda do Vovô para a Série B em ocasiões passadas - o treinador foi demitido em 2019.

