Lionel Messi lidera ranking da Forbes de atletas mais bem pagos do mundo em 2022; veja lista

O atacante argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, lidera a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022, da Revista Forbes, com uma fortuna de US$ 130 milhões (cerca de R$ 668,2 milhões). A relação lista atletas do futebol, do basquete, do tênis e do boxe, tendo como base os ganhos dentro (salário) e fora de campo (marketing).

O TOP-3 é composto pelo americano LeBron James, astro do Lakers na NBA, com fortuna de US$ 121,2 milhões (cerca de R$ 622,96 milhões), e o português Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, com US$ 115 milhões (cerca de R$ 591,1 milhões).

Na lista, Neymar Júnior, astro do PSG, é o único representante brasileiro, com US$ 95 milhões (cerca de R$ 488,3 milhões).

Legenda: Neymar é o único representante brasileiro na lista da Revista Forbes Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Ausência de Conor McGregor

O lutador irlandês Conor McGregor deixou o TOP-10 da Forbes em 2022. Um dos principais astros do mundo da luta, embolsou US$ 180 milhões em 2021. Apesar de não figurar na listagem inicial divulgada pela revista americana, o ex-campeão do UFC estará entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo em 2022.

Veja lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022

Lionel Messi - US$ 130 milhões (Em campo: US$ 75 milhões | Fora de campo: US$ 55 milhões) LeBron James - US$ 121,2 milhões (Em campo: US$ 41,2 milhões | Fora de campo: US$ 80 milhões) Cristiano Ronaldo - US$ 115 milhões (Em campo: US$ 60 milhões | Fora de campo: US$ 55 milhões) Neymar - US$ 95 milhões (Em campo: US$ 70 milhões | Fora de campo: US$ 25 milhões) Stephen Curry - US$ 92,8 milhões (Em campo: US$ 45,8 milhões | Fora de campo: US$ 47 milhões) Kevin Durant - US$ 92,1 milhões (Em campo: US$ 42,1 milhões | Fora de campo: US$ 50 milhões) Roger Federer - US$ 90,7 milhões (Em campo: US$ 0,7 milhão | Fora de campo: US$ 90 milhões) Canelo Álvarez - US$ 90 milhões (Em campo: US$ 85 milhões | Fora de campo: US$ 5 milhões) Tom Brady - US$ 83,9 milhões (Em campo: US$ 31,9 milhões | Fora de campo: US$ 52 milhões) Giannis Antetokounmpo - US$ 80,9 milhões (Em campo: US$ 39,9 milhões | Fora de campo: US$ 41 milhões)