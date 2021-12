Libertadores 2022: Veja os times que já estão classificados para o torneio

Com o encerramento da temporada 2021 para os sul-americanos se aproximando, a Taça Libertadores da América vai conhecendo seus participantes para a temporada 2022. Das 47 equipes que irão disputar a principal competição de clubes da Conmebol, 42 já estão definidos, restando a definição de vagas apenas no Brasil (duas vagas), na Bolívia (uma vaga) e na Colômbia (duas vagas).

As vagas, no entanto, devem ser preenchidas até o dia 15 de dezembro, com o encerramento do Campeonato Colombiano. No Brasil, sete equipes disputam duas vagas para a Pré-Libertadores: Fluminense, América-MG, Atlético-GO, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo. Na Bolívia, Bolívar, Royal Pari e Oriente Petrolero também disputam vaga na 2ª fase preliminar da competição internacional.

Confira as equipes que estão garantidas na Libertadores 2022

Argentina (6 vagas): Boca Juniors, Cólon, Estudiantes, River Plate, Talleres e Vélez Sarsfield

Brasil (7 vagas + campeão da Libertadores + campeão da Sul-Americana): Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e RB Bragantino

Bolívia : (4 vagas): Always Ready, Independiente Petrolero e The Strongest

Chile (4 vagas): Audax Italiano, Colo-Colo, Everton e Universidad Católica

Colômbia (4 vagas): Atlético Nacional e Tolima

Equador (4 vagas): Barcelona de Guayaquil, Emelec, Independiente del Valle e Universidad Católica

Paraguai (4 vagas): Cerro Porteño, Libertad, Guaraní e Olimpia

Peru (4 vagas): Alianza Lima, César Vallejo, Sporting Cristal e Universitario

Uruguai (4 vagas): Montevideo City Torque, Nacional, Peñarol e Plaza Colonia

Venezuela (4 vagas): Caracas, Deportivo Lara, Deportivo Táchira e Monagas

Calendário da Libertadores 2022

A fase preliminar da Taça Libertadores da América 2022 será realizado entre os dias 09 de fevereiro e 16 de março. O sorteio da fase de grupos está previsto para o dia 23 de março, tendo início no dia 06 de abril, encerrando-se no dia 25 de maio. A grande final da competição será no dia 29 de outubro.

Legenda: Calendário da Taça Libertadores da América 2022 Foto: Divulgação / Conmebol