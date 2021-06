Lewandowski vota para permitir a Copa América no Brasil, mas exige plano contra Covid-19

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, votou a favor da realização da Copa América no Brasil. No entanto, o magistrado exigiu que o governo federal apresente, "no prazo de até 24 horas antes do início dos jogos", um plano de segurança para evitar que o evento esportivo potencialize os casos de Covid-19 no país. O julgamento no plenário virtual da Corte termina às 23h59 desta quinta (10).

Lewandowski é o relator de ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) que pede o cancelamento do evento. Durante o voto, o primeiro da sessão, ele ressaltou a rapidez com que a decisão de que o Brasil receberá o torneio foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"O anúncio, que poderia ser motivo de júbilo e comemoração, acabou causando compreensível perplexidade em diversos setores da sociedade brasileira, seja porque foi feito de inopino, já que tornado público a menos de 15 dias do início do evento, seja porque o Brasil ainda enfrenta uma grave crise epidemiológica decorrente do surto da Covid - 19, a qual, no curto espaço de pouco mais de um ano, já causou cerca de 474 mil vítimas fatais", afirmou o ministro.

As partidas iniciais do campeonato estão marcadas para o próximo domingo (13). Bolsonaro, por sua vez, anunciou que o Brasil seria sede dos jogos no último dia 1º de junho, após Colômbia e Argentina recusarem o torneio.

Para o ministro, houve pressa "mesmo diante do risco de enfrentar-se, proximamente, uma terceira onda da pandemia no mundo, com a perspectiva de seu agravamento no país". Lewandowski também julgou que "a decisão não se baseou, como deveria, em estudos prévios e nem em consultas aos demais atores nacionais ou mesmo internacionais envolvidos no combate à doença, a exemplo da Organização Mundial de Saúde".

Plano de ação

O relator determinou que o governo apresente no prazo de até 24 horas antes do jogo um "plano compreensivo e circunstanciado acerca das estratégias e ações que está colocando em prática, ou pretende desenvolver, para a realização segura da Copa América 2021 em território nacional, especialmente as relacionadas à adoção de medidas preventivas e terapêuticas" que possam "impedir o avanço da Covid-19, potencializado pelo evento em questão".

Ele estende a obrigação aos estados e municípios que vão abrigar as partidas. No voto, cita outros eventos esportivos que serão realizados no Brasil e no mundo.

"Não desconheço que em vários outros países alguns torneios esportivos têm sido, paulatinamente, retomados. Há poucos dias foi encerrada a prestigiosa disputa da Liga dos Campeões da UEFA. Por sua vez, os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 acontecerão em breve, entre os dias 23 de julho a 8 de agosto do corrente ano. Aqui, inclusive, estão sendo disputados a Copa do Brasil, o Brasileirão e os jogos da Copa Libertadores da América, todos da temporada 2021", escreve.

Lewandowski afirma, no entanto, que o cenário da Covid-19 é grave no Brasil. E relembra que o próprio governo federal "restringiu, excepcional e temporariamente, a entrada de estrangeiros no País" e suspendeu "provisoriamente a autorização de embarque de viajante estrangeiro procedente ou com passagem pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia nos últimos quatorze dias".