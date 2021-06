Empresas desistem de expor marca na Copa América; entenda

Os grupos Mastercard e Ambev desistiram de expor suas marcas na Copa América 2021. A decisão ocorre após a confirmação da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) de realizar a competição continental no Brasil, que vive um momento delicado em virtude da pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira (10) o Supremo Tribunal Federal (STF) irá se reunir em sessão extraordinária para tentar barrar à realização do torneio no país.

A empresa do setor de pagamentos não exibirá sua marca nas placas de publicidade à beira dos gramados e nos banners de entrevistas de técnicos e jogadores. A Cervejaria Ambev, por sua vez, garantiu que “segue com seu compromisso e apoio ao futebol brasileiro”.

Início da Copa América

A competição continental terá seu pontapé inicial neste domingo (13) com o duelo entre Brasil x Venezuela, às 18h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Nesta quarta-feira (9) o técnico Tite manteve a base da equipe que venceu o Equador, por 2 a 0, na última sexta-feira (4), e o Paraguai, por 2 a 0, na última terça-feira (8), e convocou os 24 atletas que representarão o Brasil na Copa América 2021.