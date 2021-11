Leonardo Gaciba é demitido e deixa presidência da Comissão de Arbitragem da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (12), a saída de Leonardo Gaciba do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem. A decisão foi tomada pelo presidente interino da entidade, Ednaldo Rodrigues, após pressão de clubes e meios esportivos quanto ao nível dos árbitros das diversas divisões do Campeonato Brasileiro.

A função será exercida pelo vice de Gaciba, o ex-árbitro Alício Pena Júnior, até o fim do Brasileirão, em dezembro. O objetivo da CBF é promover uma reformulação nos processos internos dos juízes para a próxima temporada, em etapa iniciada com a saída do então dirigente.

No cargo desde 2019, Gaciba foi contratado por Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, com foco em implementar tecnologia no trabalho da arbitragem. Durante o processo houve avanço para a utilização do árbitro de vídeo (VAR) no Brasileirão, por exemplo.

Dentre as reclamações envolvendo a qualidade dos árbitros do Brasileirão, o último episódio ocorreu na quinta (11), no jogo entre Flamengo x Bahia no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o zagueiro tricolor Conti bloqueou uma finalização com o peito, mas o juíz de campo marcou pênalti em prol do time carioca, mesmo após consultar o vídeo à beira do gramado.

Confira nota oficial da CBF

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.

O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional".