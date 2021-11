Presidente do Bahia critica arbitragem após pênalti polêmico para Flamengo: "um assalto"

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, utilizou as redes sociais para externar a indignação com a arbitragem após a derrota para o Flamengo por 3 a 0, no Maracanã, nesta quinta (11). A principal queixa foi a marcação de um pênalti a favor do Rubro-Negro quando o jogo estava empatado.

“O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir”, publicou em uma conta do Twitter.

O lance em questão ocorreu aos 26 minutos do 1º tempo, quando o zagueiro tricolor Conti dominou a bola dentro da área com o peito e o ombro. O árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo marcou a penalidade, foi chamado pelo VAR para analisar o lance mais uma vez e manteve a decisão.

Com sentimento de revolta, os jogadores do Bahia cogitaram não retornar para o 2º tempo. No vestiário, a medida foi contornada e ocorreu a sequência do jogo. Os gols do Flamengo foram de Gabigol, de pênalti, além de Michael e Andreas Pereiras, os últimos na etapa final do duelo.

Os demais pontos citados por Bellintani ocorreram nas duas rodadas anteriores, contra Juventude e São Paulo. Nos dois casos, apesar da revisão do VAR, os respectivos juízes de campo resolveram não marcar penalidades favoráveis ao time baiano. Nos casos, a CBF reconheceu os erros.

Na tabela de classificação, o Bahia está na 16ª posição, com 36 pontos - uma colocação na frente da zona de rebaixamento. O próximo compromisso é quinta (18) diante do Sport, às 21h, na Arena de Pernambuco.

Confira outras reclamações dos funcionários do Bahia: