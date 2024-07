Léo Condé realiza treino no Ceará com foco em posicionamento para duelo contra o Paysandu

O Ceará segue a preparação para o duelo contra o Paysandu em mais uma rodada da Série B. Sob comando de Léo Condé, o time focou em treinar a parte tática nesta terça-feira (9), no CT de Porangabuçu. Foi o terceiro dia de treinamento com foco no duelo válido pela 15ª rodada da Série B.

O grupo participou de atividades comandadas pelo preparador físico Diego Kami Mura. Após o aquecimento, Léo Condé realizou treino coletivo para justar posicionamento, saída de bola e transições. A equipe vem de derrota para o Santos por 1 a 0, na Arena Castelão.

O Alvinegro está em 11º lugar, com 19 pontos somados. O Vovô embarca para Belém, no Pará, na noite de quinta-feira. Antes, o grupo ainda vai participar de mais dois treinamentos. O duelo contra o time paraense será às 21h30 (de Brasília), no Curuzu.