Léo Conde avalia o Ceará diante do Inter: 'Lamentamos o resultado, mas a postura foi positiva'

O técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva após a derrota do Ceará diante do Internacional por 1x0 no Beira-Rio pela Série A.

O treinador do Vovô avaliou a atuação do Ceará, lamentando a derrota, mas elogiando a postura da equipe jogando fora de casa.

"A gente lamenta o resultado adverso, mas a nossa postura foi positiva. É dificil jogar contra o Inter aqui. Tivemos duas ou três chances no primeiro tempo, nosso goleiro fez duas ou três defesas e criamos também. No intervalo, fizemos correções, voltamos muito bem e criamos inúmeras oportunidades de gol. Lamentamos a derrota, mas nossa performance foi boa, dentro das circustâncias".

Em seguida, o treinador lamentou as chances perdidas pelo Ceará diante do forte adversário

. "O campeonato é pesado e temos que beirar quase a perfeição jogando fora de casa para termos o resultado positivo. De um modo geral, colocamos duas bolas na trave, o Lucas Lima teve a finalização tirando do goleiro e outras que passaram perto. Faltou mais capricho em outras jogadas, mas são situações de jogo, não teve displicência. Em alguns jogos o time vai aproveitar melhor as chances, em outros jogos não, foi questão de jogo mesmo e o Inter se defendeu muito bem.

Próximo jogo

Sobre o próximo jogo, diante do Mirassol na quarta-feira (23), no Castelão, às 19 horas, Condé afirmou que o time tem que ser impositivo.

"Vamos buscar é o que normalmente a gente faz jogando em casa. Jogar de forma impositiva. Temos um historico muito bom esse ano, na temporada, vencemos bons jogos no Brasileirão. Temos a capacidade de nos organizarmos, fazer um jogo estruturado, impositivo, contra a boa equipe do Mirassol. Esperamos jogo dificil, a equipe deles faz um campeonato positivo, mas temos que mostrar nossa força jogando em casa, com o apoio do torcedor, construir uma boa partida e vencer este jogo".