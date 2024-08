Lateral-esquerdo Paulo Victor se despede do Ceará e é devolvido ao Internacional

Paulo Victor, lateral-esquerdo, se despediu oficialmente do Ceará nesta quinta-feira (29). O jogador está sendo devolvido ao Internacional, após o Vovô contratar outro nome para a posição: Eric Melo, ex-Vila Nova. Segundo apuração do Diário do Nordeste, o atleta não fica no time gaúcho e será emprestado para o Farense, equipe de Portugal.

“Obrigado, Vozão. Gratidão”, disse Paulo Victor em uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais. Na postagem, o jogador exibiu alguns dos seus principais lances atuando com a camisa do Alvinegro.

Paulo Victor, de 23 anos, somou 37 jogos ao todo com a camisa do Ceará. Foram 15 partidas disputadas na temporada 2023, além de 22 jogos na atual temporada.