Kobayashi celebra título com o Ferroviário e agradece à diretoria: ‘acreditou no meu trabalho’

O treinador Paulinho Kobayashi entrou para a história do Ferroviário ao comandar a equipe coral no bicampeonato nacional do Tubarão da Barra. O técnico esteve à frente do Ferrão durante toda a temporada 2023 e conquistou o acesso à Série C e o título da Série D.

Após a vitória do Ferroviário por 2 a 1 sobre a Ferroviária, no Estádio Presidente Vargas (PV), que deu o título nacional à equipe cearense, Kobayashi comemorou bastante com os seus jogadores e concedeu entrevista à Verdinha, ainda no gramado.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário Fico muito feliz por ter conquistado, principalmente por essa torcida que nos apoiou desde o início. Na dificuldade que tínhamos da queda (do ano passado, da C para a D), quando eles viram o time jogando, nos apoiaram... Copa do Nordeste, Cearense, Fares Lopes e Série D. Hoje conseguimos o feito principal para coroar tudo o que fizemos o ano todo.

Legenda: Paulinho Kobayashi é o técnico do Ferroviário na temporada de 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O título da quarta divisão do Campeonato Brasileiro chega na segunda passagem de Paulinho pelo time da Barra do Ceará. Em 2022 ele havia comandado a equipe em apenas seis partidas, mas retornou em 2023 e escreveu seu nome na história do clube.

“Esse ano a diretoria acreditou no meu trabalho, me deixou trabalhar, e isso fez eu mostrar todo o valor que eu tenho. Tenho que agradecer a eles por acreditarem no meu trabalho”, afirmou o treinador logo após a festa de premiação no PV.

Ainda não há confirmação da permanência ou não de Kobayashi no Ferroviário para a próxima temporada. Treinador e diretoria devem ter reuniões nas próximas semanas para definir o futuro da comissão técnica do Tubarão da Barra.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.