Kervin Andrade marca para a Venezuela em duelo contra o Chile, na estreia do Sul-Americano Sub-20

Kervin Andrade marcou o gol da Venezuela no duelo contra o Chile, nesta quinta-feira (23), no Estádio Metropolitano de Lara. As equipes se enfrentam na primeira rodada da Copa Sul-Americana Sub-20. Os donos da casa abriram vantagem de 2 a 0 com Juan Rossel, mas o atleta do Fortaleza reduziu a vantagem aos 50 minutos do primeiro tempo.

De fora da área, o jovem meia-atacante chutou e acertou o gol dos chilenos. A competição dá vaga para o Mundial da categoria, que será realizado entre os meses de setembro e outubro. O Chile, no entanto, já está classificado para a competição por ser país-sede.

O jogador acumula convocações tanto para a seleção principal quanto para a de base. Outro jogador do Tricolor, Kauan, também disputa a competição.