Juventude x Santos: pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:23)
Jogada
Legenda: Santos e Juventude se enfrentam em Caxias do Sul
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Juventude e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (3), pela 37ª rodada da Série A. O jogo será às 19h30 (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Alviverde Gaúcho já está rebaixado, após empate com o Bahia em 1x1 na rodada anterior. O time tem 34 pontos e está na 19ª colocação.

Já o Alvinegro Praiano é o 16º colocado com 41 pontos e luta contra o rebaixamento. O time vem de vitória diante do Sport por 3x0 na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: 

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcelo Hermes, Caíque, Luis Mandaca, Marcos Paulo, Nenê; Gabriel Taliari e Rafael Bilu. Técnico: Thiago Carpini.

Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

