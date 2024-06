Juventude x Flamengo: confira horário, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta quarta-feira, 26 de junho às 20:00h (horário de Brasília), contra o Flamengo pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

Escalação

Juventude:

Mateus Claus (Mário); João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo Sam (Abner) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca (Jean Carlos) e Nenê; Lucas Barbosa e Gilberto. | Técnico: Roger Machado.

Flamengo:

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Allan (Léo Ortiz), Gerson e Lorran; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Victor Hugo) e Pedro. | Técnico: Tite.

Juventude x Flamengo

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 20:00h (de Brasília), quarta-feira, 26 de junho