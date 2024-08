Juventude x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e Corinthians se enfrentam às 20 horas (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida da volta está marcada para o dia 11 de setembro, na Neo Química Arena.

O time da casa vem fazendo uma campanha regular no torneio e acumula três vitórias e três empates até aqui, eliminando o Fluminense nas oitavas de final. No Campeonato Brasileiro Série A, a equipe ocupa a 12ª posição na tabela. Jogando em seus domínios o time sulista acumula 11 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas.

Por sua vez, o Timão está na 18ª colocação do Brasileirão. Na Copa do Brasil possui quatro vitórias e dois empates, tirando da disputa o Grêmio nas oitavas. Nas últimas dez partidas, o alvinegro venceu apenas uma partida, perdeu três e empatou seis.

A equipe que avançar para as semifinais da Copa fatura mais de R$4 milhões.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da SporTV e Premiere.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Ryan, Charles, Igor Coronado e Hugo; Pedro Henrique e Giovane. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X CORINTHIANS

Competição: Ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Data: 29 de agosto, quinta-feira.

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Horário: 20 horas (de Brasília).