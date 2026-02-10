Diário do Nordeste
Juventude busca virada sobre o São José e jogo termina em briga generalizada

Confronto terminou com cinco expulsões

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:23)
Jogada
Legenda: Com o resultado, o Juventude avançou à semifinal do estadual e terá o Grêmio como adversário na próxima fase
Foto: Fernando Alve/EJC

O Juventude está nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Em uma partida cheia de emoção no estádio Alfredo Jaconi, o time de Caxias do Sul venceu o São José por 3 a 2, de virada, e confirmou a classificação. O confronto terminou marcado por uma briga generalizada entre os jogadores, que resultou em cinco expulsões. 

Mesmo atuando com um jogador a menos desde o fim do primeiro tempo — após a expulsão de Keverton — o São José abriu vantagem na etapa final. Diney marcou aos 6 minutos do segundo tempo, e Lucas Grafite ampliou aos 25, deixando a equipe de Porto Alegre próxima da classificação. 

O Juventude reagiu na reta final. Mandaca descontou aos 32 minutos, mantendo o time vivo no jogo. Já nos acréscimos, a equipe da casa conseguiu um pênalti, convertido por Taliari aos 53 minutos, empatando a partida.

A virada veio logo depois. Ray Breno arriscou de fora da área e marcou o terceiro gol aos 55 minutos, garantindo a vitória alviverde. Na sequência do lance, jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão no gramado, e a arbitragem distribuiu cartões vermelhos para atletas dos dois lados. 

Com o resultado, o Juventude avançou à semifinal do estadual e terá o Grêmio como adversário na próxima fase. Já o São José disputará a Taça Farroupilha, torneio que vale vaga na Copa do Brasil de 2027. 

